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  4. ПСЖ не уволит Галтье из-за вылета из ЛЧ. Есть иное условие для этого
Франция
10 марта 2023, 10:57 | Обновлено 10 марта 2023, 11:07
609
0

ПСЖ не уволит Галтье из-за вылета из ЛЧ. Есть иное условие для этого

Парижане пока ничего менять не будут

10 марта 2023, 10:57 | Обновлено 10 марта 2023, 11:07
609
0
ПСЖ не уволит Галтье из-за вылета из ЛЧ. Есть иное условие для этого
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Парижский клуб «ПСЖ» не расстанется с главным тренером команды Кристофом Галтье в свете вылета коллектива из плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» в двух матчах 1/8 финала (0:1 дома и 0:2 на выезде).

Сообщается, что президент клуба Нассер Аль-Хелайфи не хочет принимать поспешных решений на фоне эмоций. Гальтье может остаться без работы лишь в том случае, если «ПСЖ» не выиграет Лигу 1. Источник утверждает, что в таком случае клуб уволит и советника по футбольным вопросам Луиша Кампуша.

«ПСЖ» в таблице чемпионата Франции занимает 1-е место, имея 63 очка. Это на 8 пунктов больше, чем у «Марселя», который идут вторым.

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ПСЖ Кристоф Галтье Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелаифи Лига чемпионов Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Le Parisien
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