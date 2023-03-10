ПСЖ не уволит Галтье из-за вылета из ЛЧ. Есть иное условие для этого

Парижский клуб «ПСЖ» не расстанется с главным тренером команды Кристофом Галтье в свете вылета коллектива из плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» в двух матчах 1/8 финала (0:1 дома и 0:2 на выезде).

Сообщается, что президент клуба Нассер Аль-Хелайфи не хочет принимать поспешных решений на фоне эмоций. Гальтье может остаться без работы лишь в том случае, если «ПСЖ» не выиграет Лигу 1. Источник утверждает, что в таком случае клуб уволит и советника по футбольным вопросам Луиша Кампуша.

«ПСЖ» в таблице чемпионата Франции занимает 1-е место, имея 63 очка. Это на 8 пунктов больше, чем у «Марселя», который идут вторым.