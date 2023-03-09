Джейми КАРРАГЕР: «ПСЖ – не команда, а хаос. Рад их вылету»

Известный в прошлом защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер дал оценку фиаско «ПСЖ» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». 45-летний экс-игрок, а ныне футбольный эксперт, признался, что рад провалу французской команды.

«Я рад, что они вылетели. Мне просто не нравится «ПСЖ». Это не команда, а какой-то хаос. За последние семь лет они пять раз вылетели на стадии 1/8 финала, потратив больше, чем кто-либо еще. У них есть лучшие игроки мира.

И все это прекрасно, потому что показывает, как важно быть командой. Это действительно важно в футболе. Нам нравится видеть ярких индивидуальностей в команде, но «ПСЖ» – вообще не команда. Килиану Мбаппе стоит сменить клуб», – заявил Каррагер.

Напомним, Каррагер до ответного матча «ПСЖ» с «Баварией» в Мюнхене, который завершился победой немцев со счетом 2:0, заявил, что это будет последняя игра в Лиге чемпионов для форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.