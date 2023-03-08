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Лига чемпионов
08 марта 2023, 21:42 |
971
0

Джейми КАРРАГЕР: «Думаю, это последний матч Месси в Лиге чемпионов»

Легендарный защитник ставит на «Баварию»

08 марта 2023, 21:42 |
971
0
Джейми КАРРАГЕР: «Думаю, это последний матч Месси в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный английский защитник а ныне телеэксперт Джейми Каррагер считает, что предстоящий матч 1/8 финала против «Баварии» может стать последним в Лиге чемпионов для форварда «ПСЖ» Лионеля Месси:

«Это может быть последний раз, когда мы видим игру Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Я думаю, что это последний раз. Думаю, «Бавария» пройдет дальше».

Напомним, первый матч в Париже «Бавария» выиграла 1:0.

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Джейми Каррагер Бавария - ПСЖ Лионель Месси Лига чемпионов
Источник CBS Sports
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