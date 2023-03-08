Джейми КАРРАГЕР: «Думаю, это последний матч Месси в Лиге чемпионов»

Легендарный английский защитник а ныне телеэксперт Джейми Каррагер считает, что предстоящий матч 1/8 финала против «Баварии» может стать последним в Лиге чемпионов для форварда «ПСЖ» Лионеля Месси:

«Это может быть последний раз, когда мы видим игру Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Я думаю, что это последний раз. Думаю, «Бавария» пройдет дальше».

Напомним, первый матч в Париже «Бавария» выиграла 1:0.