Лига чемпионов08 марта 2023, 21:42 |
971
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Джейми КАРРАГЕР: «Думаю, это последний матч Месси в Лиге чемпионов»
Легендарный защитник ставит на «Баварию»
08 марта 2023, 21:42 |
971
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Легендарный английский защитник а ныне телеэксперт Джейми Каррагер считает, что предстоящий матч 1/8 финала против «Баварии» может стать последним в Лиге чемпионов для форварда «ПСЖ» Лионеля Месси:
«Это может быть последний раз, когда мы видим игру Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Я думаю, что это последний раз. Думаю, «Бавария» пройдет дальше».
Напомним, первый матч в Париже «Бавария» выиграла 1:0.
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