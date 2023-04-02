Второе поражение подряд. ПСЖ дома уступил Лиону, чемпионство под вопросом

В матче 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома проиграл «Лиону» со счетом 0:1.

Единственный гол на 56-й минуте забил форвард Брэдли Баркола. В первом тайме нападающий «Лиона» Александр Ляказетт не реализовал 11-метровый.

Форварды хозяев поля Лионель Месси и Килиан Мбаппе провели на поле весь матч, однако «ПСЖ» потерпел второе поражение подряд.

Парижане лидируют в турнирной таблице (66 очков), опережая на 6 баллов «Марсель» и «Ланс» (по 60). Далее идет «Монако» (57). «Лион» поднялся на 9-е место (44 очка).

Лига 1. 29-й тур, 2 апреля

ПСЖ – Лион – 0:1

Гол: Баркола, 56

Видеобзор матча

ГОЛ! 0:1. Баркола, 56 мин.