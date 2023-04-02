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Чемпионат Франции
ПСЖ
02.04.2023 21:45 – FT 0 : 1
Лион
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Франция
02 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 03 апреля 2023, 00:44
499
1

Второе поражение подряд. ПСЖ дома уступил Лиону, чемпионство под вопросом

Парижане в турнирной таблице на 6 очков опережают «Марсель» и «Ланс»

02 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 03 апреля 2023, 00:44
499
1
Второе поражение подряд. ПСЖ дома уступил Лиону, чемпионство под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома проиграл «Лиону» со счетом 0:1.

Единственный гол на 56-й минуте забил форвард Брэдли Баркола. В первом тайме нападающий «Лиона» Александр Ляказетт не реализовал 11-метровый.

Форварды хозяев поля Лионель Месси и Килиан Мбаппе провели на поле весь матч, однако «ПСЖ» потерпел второе поражение подряд.

Парижане лидируют в турнирной таблице (66 очков), опережая на 6 баллов «Марсель» и «Ланс» (по 60). Далее идет «Монако» (57). «Лион» поднялся на 9-е место (44 очка).

Лига 1. 29-й тур, 2 апреля

ПСЖ – Лион – 0:1

Гол: Баркола, 56

Видеобзор матча

ГОЛ! 0:1. Баркола, 56 мин.

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Лион).
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Источник Sport.ua
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Burevestnik
піжони знов програли ???  Який жах !      
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