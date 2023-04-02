Второе поражение подряд. ПСЖ дома уступил Лиону, чемпионство под вопросом
Парижане в турнирной таблице на 6 очков опережают «Марсель» и «Ланс»
В матче 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома проиграл «Лиону» со счетом 0:1.
Единственный гол на 56-й минуте забил форвард Брэдли Баркола. В первом тайме нападающий «Лиона» Александр Ляказетт не реализовал 11-метровый.
Форварды хозяев поля Лионель Месси и Килиан Мбаппе провели на поле весь матч, однако «ПСЖ» потерпел второе поражение подряд.
Парижане лидируют в турнирной таблице (66 очков), опережая на 6 баллов «Марсель» и «Ланс» (по 60). Далее идет «Монако» (57). «Лион» поднялся на 9-е место (44 очка).
Лига 1. 29-й тур, 2 апреля
ПСЖ – Лион – 0:1
Гол: Баркола, 56
Видеобзор матча
ГОЛ! 0:1. Баркола, 56 мин.
События матча
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