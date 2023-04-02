Роман ГРИГОРЧУК: «Увидел признаки прогрессивного футбола Черноморца»

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук после ничьей 2:2 с «Шахтером» доволен тем футболом, который сумела показать одесская команда в матче УПЛ.

– Благодаря чему команде удалось сегодня выдержать удар и получить результат?

– Случилось так, что мы пропустили на первой минуте, но дальше начали играть так, как хотели с самого начала. Благо, нас это не огорчило, а команда очень четко делала то, о чем мы договаривались и над чем работали. И я скажу, что сегодняшняя игра, как со стороны соперника, так и с нашей стороны, включала в себя очень серьезные футбольные составляющие. Мы этим очень довольны, потому что действительно были признаки настоящего прогрессивного футбола, в который мы хотим играть. Да, были ошибки, не было целостной картины, но я бы эту игру назвал нашим достижением на данный момент.

– Правильно ли сказать, что «Черноморец» хорошо воспользовался пространством, которое давал «Шахтер»? И насколько поменялась ваша команда по сравнению с первым кругом чемпионата?

– Что касается первого вопроса, то одна из составляющих, о которых я говорил, и она очень важна – мы не пользуемся тем, что дает соперник, а приобретаем это определенными действиями. Мы сами добываем пространство, возможности – и это результат и физической, и тактической работы. Именно это является одной из составляющих, относящейся к очень серьезному футболу. Что касается второго вопроса, то команда у нас очень изменилась – пришел целый ряд футболистов, достаточно быстро интегрирующихся в нашу игру. В то же время группа людей, которые у нас были, стали лучше понимать друг друга и тот стиль, в котором мы хотим играть. И потому могу сказать, что мы сейчас действуем гораздо качественнее, чем это было в первой части сезона.

– Можно ли сказать, что сегодняшняя игра стала лучшей в сезоне для «Черноморца» с тактической точки зрения?

– Нет, я не могу сказать, что эта игра самая лучшая именно в таких глубоких тактических и стратегических вещах. Если проанализировать все наши игры, то я бы сказал, что в тактическом плане лучшей нашей игрой был матч с «Металлистом», как бы странно это вам не показалось. Мне очень понравилась игра в тактическом понимании. Там было много моментов, которые мы можем занести в актив и сказать, что мы смогли это сделать. В целом, в каждой игре мы были разными, но разными в хорошем смысле, в правильном.