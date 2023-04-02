Реал отгрузил 6 мячей в ворота Вальядолида. Бензема оформил хет-трик

2 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялся матч 27-го тура Ла Лиги.

Мадридский «Реал» отгрузил 6 мячей в ворота «Вальядолида».

Форвард галактикос Карим Бензема оформил хет-трик за 7 минут (с 29-й по 36-ю).

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице (59 очков), отставая от «Барселоны» на 12 баллов (71).

Ла Лига, 27-й тур

Реал – Вальядолид – 6:0

Голы: Родриго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсио, 73, Лукас Васкес, 90+2

Видеообзор матча