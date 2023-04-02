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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.04.2023 17:15 – FT 6 : 0
Вальядолид
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Испания
02 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:47
188
0

Реал отгрузил 6 мячей в ворота Вальядолида. Бензема оформил хет-трик

На «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялся матч 27-го тура Ла Лиги

02 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:47
188
0
Реал отгрузил 6 мячей в ворота Вальядолида. Бензема оформил хет-трик
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялся матч 27-го тура Ла Лиги.

Мадридский «Реал» отгрузил 6 мячей в ворота «Вальядолида».

Форвард галактикос Карим Бензема оформил хет-трик за 7 минут (с 29-й по 36-ю).

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице (59 очков), отставая от «Барселоны» на 12 баллов (71).

Ла Лига, 27-й тур

Реал – Вальядолид – 6:0

Голы: Родриго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсио, 73, Лукас Васкес, 90+2

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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