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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.04.2023 17:15 – FT 6 : 0
Вальядолид
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Испания
02 апреля 2023, 18:50 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:48
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ВИДЕО. Бензема сделал хет-трик за 7 минут матча. Реал уничтожает Вальядолид

Зрители в Мадриде увидели яркую игру галактикос в 27-м туре Ла Лиги

02 апреля 2023, 18:50 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:48
455
0
ВИДЕО. Бензема сделал хет-трик за 7 минут матча. Реал уничтожает Вальядолид
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 27-го тура Ла Лиги.

Мадридский «Реал» отправил полную авоську мячей в ворота «Вальядолида» (6:0).

Форвард галактикос Карим Бензема оформил хет-трик за 7 минут (с 29-й по 36-ю).

Реал – Вальядолид – 6:0. Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Родриго, 22 мин.

ГОЛ! 2:0. Бензема, 29 мин.

ГОЛ! 3:0. Бензема, 32 мин.

ГОЛ! 4:0. Бензема, 36 мин.

ГОЛ! 5:0. Асенсио, 76 мин.

ГОЛ! 6:0. Лукас Васкес, 90+2 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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