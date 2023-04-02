02.04.2023 17:15 – FT 6 : 0
Испания02 апреля 2023, 18:50 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:48
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ВИДЕО. Бензема сделал хет-трик за 7 минут матча. Реал уничтожает Вальядолид
Зрители в Мадриде увидели яркую игру галактикос в 27-м туре Ла Лиги
02 апреля 2023, 18:50 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:48
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2 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 27-го тура Ла Лиги.
Мадридский «Реал» отправил полную авоську мячей в ворота «Вальядолида» (6:0).
Форвард галактикос Карим Бензема оформил хет-трик за 7 минут (с 29-й по 36-ю).
Реал – Вальядолид – 6:0. Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Родриго, 22 мин.
ГОЛ! 2:0. Бензема, 29 мин.
ГОЛ! 3:0. Бензема, 32 мин.
ГОЛ! 4:0. Бензема, 36 мин.
ГОЛ! 5:0. Асенсио, 76 мин.
ГОЛ! 6:0. Лукас Васкес, 90+2 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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