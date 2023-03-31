2 апреля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Вальядолидом». Старт поединка запланирован на 17:15 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Клуб определил свои задачи на концовку сезона в Эль Класико, которым закончили отрезок до первых матчей национальных сборных в 2023-м году. Сливочные открывали счет на поле Барселоны, потом забивали в концовке - но там зафиксировали офсайд. А вот сине-гранатовые смогли оформить волевые 2:1 и оторвались вот уже на 12 очков. В условиях испанской Примеры такое выглядит приговором для борьбы за чемпионский титул - отыграться просто негде. Конечно, можно еще попробовать взять реванш у каталонцев в кубке, но и там первый полуфинал закончился домашними 0:1. Так что задача для Анчелотти и его подопечных в борьбе за сохранение Ушастого в Лиге чемпионов. Впрочем, там 1/4 начнется только в середине апреля, и пока что не будет влиять на состав и тактику в Примере, пусть в той и не за что бороться.

Вальядолид

Команда прошлый сезон провела в Сегунде. Но тут получилось сразу взять место в паре лидеров, и вернуться в Ла Лигу напрямую. Понятно, что новая темпорада могла иметь только 1 задачу: закрепиться, не вылететь. В целом, промежуточные результаты достаточно неплохие - очков больше, чем матчей, 28 против 26, да и место пока комфортное, 16-е. С другой стороны, пуселалос пока что имеют чуть ли не минимальный отрыв от зоны вылета - у Валенсии и Альмерии по 26. Впрочем, Пачета это понимает, и его подопечные в марте показывали неплохой футбол: 2:1 с Эспаньолом, 1:1 с Эльче (впрочем, там даже в гостях хотелось большего - все же играли с главным аутсайдером Примеры). И только в последнем туре в Бильбао уступили 1:3 Атлетику.

Статистика личных встреч

В последний раз Вальядолид выигрывал еще в 2008-м году. С тех пор все, что у него получилось, это дважды взять ничьи с грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости не смогут оказать серьезную борьбу сопернику. Рекомендуем ставить на то, что Реал дома выиграет при форе -1,5 гола с коэффициентом - 1,61.