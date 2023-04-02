ВИДЕО. Зинченко своеобразно отпраздновал гол партнера, ударив его сзади

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Лидс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонской команды и провел на поле 85 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни. Зинченко не отличился в этой игре результативными действиями. Статистический портал WhoScored поставил украинцу за этот поединок оценку в 6.8 баллов.

2-й гол в этой встречи забил Бен Уайт. Команда праздновала взятие ворот возле углового флажка, а после, когда футболисты начали расходиться, Зинченко решил своеобразно поблагодарить Бена за то, что он увеличил преимущество команды: украинец ударил его ногой по ягодицам.

Сейчас «Арсенал» занимает первое место в таблице чемпионата АПЛ, имея в своем активе 72 очка после 29 туров. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 64 пункта и на одну игру меньше.