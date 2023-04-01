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  4. Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков старта Арсенала с Лидсом
Англия
01 апреля 2023, 20:01 |
1880
8

Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков старта Арсенала с Лидсом

WhoScored оценил действия украинца в 6.8 баллов

01 апреля 2023, 20:01 |
1880
8
Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков старта Арсенала с Лидсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонцев и провел на поле 85 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни. Результативными действиями Александр не отметился.

После окончания поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Зинченко получил оценку 6.8 баллов, что является худшим показателем среди игроков стартового состава «Арсенала» (такая же оценка и у Томаса Партея). За матч Александр 1 раз отобрал мяч, отдал 78 точных пасов (81,3%), 1 раз сфолил, 1 раз заблокировал удар и 116 раз дотронулся до мяча.

Лучшим игроком встречи стал Габриэл Мартинелли, который получил 8.6 баллов.

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Томас Партей Александр Зинченко Габриэл Мартинелли Арсенал Лондон Лидс Арсенал - Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored
Источник WhoScored
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Комментарии 8
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ortoped666
Збірна висмоктала всі соки
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+4
kadaad
Заслужено, много раз отдавал неточные передачи, обрезая команду, стал соавтором гола в ворота Арсенала: решил заблокировать удар, но испугался и отвернулся -слабак!
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+4
Remark
По ходу, наши сборники еще до конца не отошли от установок хет-трик тренера )))
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+3
avk2307
Не выразительно сыграл, а в моменте с голом просто пытался отвернуться .
Был бы там условный Джака , стоял бы как вкопанный и получил бы мячом в корпус, а Зина отвернулся и подкорректировал до гола.
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+3
Умник
Не могу понять я названия таких статей, команда выиграла зачем писать такое?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Old Т
Перелёты, переезды.
  Хотя 6,8 это вообще то круто. Если бы он играл за Лидс.
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+2
fitnes_sports066
Что Ротань с сборниками с основы сделал что худшие?
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+1
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