Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков старта Арсенала с Лидсом

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонцев и провел на поле 85 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни. Результативными действиями Александр не отметился.

После окончания поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Зинченко получил оценку 6.8 баллов, что является худшим показателем среди игроков стартового состава «Арсенала» (такая же оценка и у Томаса Партея). За матч Александр 1 раз отобрал мяч, отдал 78 точных пасов (81,3%), 1 раз сфолил, 1 раз заблокировал удар и 116 раз дотронулся до мяча.

Лучшим игроком встречи стал Габриэл Мартинелли, который получил 8.6 баллов.