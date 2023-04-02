02.04.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 05:08 | Обновлено 02 апреля 2023, 05:09
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Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 2 апреля в 14:00 по Киеву
02 апреля 2023, 05:08 | Обновлено 02 апреля 2023, 05:09
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В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 14:00.
Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Между собой команды сыграли 7 матчей: +1=1-5, разница мячей 5-10 в пользу «Днепра-1»
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Днепр-1».
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