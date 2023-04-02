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Чемпионат Украины
Металлист 1925
02.04.2023 14:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 05:08 | Обновлено 02 апреля 2023, 05:09
91
0

Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 2 апреля в 14:00 по Киеву

02 апреля 2023, 05:08 | Обновлено 02 апреля 2023, 05:09
91
0
Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 14:00.

Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Между собой команды сыграли 7 матчей: +1=1-5, разница мячей 5-10 в пользу «Днепра-1»

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Днепр-1».

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Металлист 1925 Днепр-1 Металлист 1925 - Днепр-1 смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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