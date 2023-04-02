В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и «Днепр-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 14:00.

Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Между собой команды сыграли 7 матчей: +1=1-5, разница мячей 5-10 в пользу «Днепра-1»

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Днепр-1».