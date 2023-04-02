ФОТО. Рад за брата. Зинченко выложил пост после победы Арсенала над Лидсом

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Лидс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонской команды и провел на поле 85 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни. Зинченко не отличился в этой игре результативными действиями. Статистический портал WhoScored поставил украинцу за этот поединок оценку в 6.8 баллов.

После окончания встречи Александр опубликовал фото в своем Instagram, на котором изображен он и его партнер по команде Габриэл Жезус:

«Продолжаем работать еще больше 👊🏼. Рад за своего брата 👏🏼», – подписал фотографию Зинченко.

В этой игре Жезус оформил дубль. Бразильский форвард забил впервые с октября 2022 года.