ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
Украинец сделал репост публикации фан-аккаунта к себе в сториз в Instagram
В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «львов».
Украинский левый вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 57 минут, после чего был заменен. За это игровое время Михаил имел два супершанса, когда выходил один на один с голкипером соперников. Однако, к сожалению, украинец не смог реализовать моменты.
После окончания встречи фан-аккаунт Мудрика в Instagtam сделал публикацию с фото футболиста и подписал ее с помощью грустного эмодзи. Мудрик зарепостил к себе в сториз и подписал:
«Всегда есть чему учиться, всегда есть желание совершенствоваться».
В текущем сезоне АПЛ на счету украинского вингера 7 матчей в футболке «Челси», в которых он отметился 1 ассистом.
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