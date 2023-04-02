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  4. ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
Англия
02 апреля 2023, 04:12 |
139
0

ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ

Украинец сделал репост публикации фан-аккаунта к себе в сториз в Instagram

02 апреля 2023, 04:12 |
139
0
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «львов».

Украинский левый вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 57 минут, после чего был заменен. За это игровое время Михаил имел два супершанса, когда выходил один на один с голкипером соперников. Однако, к сожалению, украинец не смог реализовать моменты.

После окончания встречи фан-аккаунт Мудрика в Instagtam сделал публикацию с фото футболиста и подписал ее с помощью грустного эмодзи. Мудрик зарепостил к себе в сториз и подписал:

«Всегда есть чему учиться, всегда есть желание совершенствоваться».

В текущем сезоне АПЛ на счету украинского вингера 7 матчей в футболке «Челси», в которых он отметился 1 ассистом.

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Челси – Астон Вилла – 0:2. Мудрик упустил 2 супершанса. Видео голов и обзор
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Источник Instagram
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