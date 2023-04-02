Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 01:14 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Днепр-1
В Ковалевке состоится матч 19 тура УПЛ, игра начнется 2 апреля в 14:00
02 апреля 2023, 01:14 |
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В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и «Днепр-1». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало - в 14:00.
Игру будет судит Александр Омельченко из Славянска.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Металлист 1925 – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игра можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Днепр-1».
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