В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и «Днепр-1». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало - в 14:00.

Игру будет судит Александр Омельченко из Славянска.

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Металлист 1925 – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Днепр-1».