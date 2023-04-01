Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Михаил мог стать героем встречи, но не хватило хладнокровия
В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» прошел матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» проиграл «Астон Вилле» (0:2).
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Украинский легионер лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и провел на поле 57 минут. Его заменили при счете 0:2.
Отметим, что в первом тайме 22-летний украинец имел два хороших момента, но оба раза не смог переиграть аргентинского вратаря Эмильяно Мартинеса.
Для Мудрика это был седьмой матч в АПЛ, ранее от отметился одним ассистом.
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Поединок состоится 1 апреля в 19:30 по Киеву
Поединок состоится 1 апреля в 19:30 по Киеву
Этот ценник, который повесили на Мудрика и пиар , который это сопровождал сыграл с ним не очень хорошую историю.
Скорее аренда ему светит в свете проблем Челси с финансовым фейр плей.
А Мудрик - цілком логічно. Це не гравець рівня Челсі. Тут все зрозуміло. Стерлінг одужає і знову буде тащити свою команду.