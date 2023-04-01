Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента

В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» прошел матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» проиграл «Астон Вилле» (0:2).

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Украинский легионер лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и провел на поле 57 минут. Его заменили при счете 0:2.

Отметим, что в первом тайме 22-летний украинец имел два хороших момента, но оба раза не смог переиграть аргентинского вратаря Эмильяно Мартинеса.

Для Мудрика это был седьмой матч в АПЛ, ранее от отметился одним ассистом.