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  4. Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Англия
01 апреля 2023, 20:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:45
5275
23

Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента

Михаил мог стать героем встречи, но не хватило хладнокровия

01 апреля 2023, 20:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:45
5275
23
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» прошел матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» проиграл «Астон Вилле» (0:2).

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Украинский легионер лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и провел на поле 57 минут. Его заменили при счете 0:2.

Отметим, что в первом тайме 22-летний украинец имел два хороших момента, но оба раза не смог переиграть аргентинского вратаря Эмильяно Мартинеса.

Для Мудрика это был седьмой матч в АПЛ, ранее от отметился одним ассистом.

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Михаил Мудрик Астон Вилла Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Астон Вилла
Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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avk2307
Писал здесь кто то и он прав был.
Этот ценник, который повесили на Мудрика и  пиар , который это сопровождал сыграл с ним не очень хорошую историю.
Скорее аренда ему светит в свете проблем Челси с финансовым фейр плей.
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+14
andruha40
Печально на все це дивитися
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+11
an52
Як пояснили багато фахівців, "Мудрик заграє папізже"
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+10
Serhii P.
Мартінес крутий воротар, чемпіон світу, а Мудрик - лошара
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+9
Mr Voevudskiy
Грусть продолжается 
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+8
Віталій Яценко
Можна починати приймати ставки через скільки часу Нагелсьман змінить Поттера у Челсі. Думаю, що вже скоро. Хоча Нагельсман наче хотів  би відпочити. А у Челсі є шанси підписати дійсного топопвого тренера, який зможе впоратись із гравцями високої якості, які є в Челсі.
А Мудрик - цілком логічно. Це не гравець рівня Челсі. Тут все зрозуміло. Стерлінг одужає і знову буде тащити свою команду.
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+6
Sher15
Мудрик вроде супряги  в Динамо .чем дольше не может забить тем все труднее 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Віталій Ткачук
Люди, досить вже сподіватися що Мудрик буде феєрити! Шахта "впарила кота в мішку" за космічну суму. Рівень ми бачимо.
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+4
Kh75
поездка в сборную никому не пошла на пользу. все легионеры разобранные
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+3
Tasha19
Добре, що все таки Поттер йому шанси дає грати, але в мене враження, Мудрик поки не зовсім готовий грати в основі, йому би на заміну виходити було би краще, і поступово втягуватися в гру. А так Міша наче хоче зробити все правильно і швидко, але спішить і помиляється. 
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+2
Kh75
ему бы избавиться от пафоса, чуток скромнее отмечать голы (незасчитанные в том числе), глядишь и удача повернется лицом. а так игрок яркий, но похоже в облаках высоко летает
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+2
lenares85
з його швидкістю може потрібно було пробувати обігрувати воротаря
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+2
umnuy2
С таким суперсоставом проигрывать дома Вилли...поттер слабак,дайте нормальному тренеру треть тех звёзд и он даст результат.....а Мудрик конечно тупанул сегодня не покатив хавердцу вправо в первом моменте,а во втором принял неправильное решение бить низом в угол да ещё и не исполнил,но то што аргентинец сегодня всё тянул это факт
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+1
Springfield
Брайтон 10 штук не реализовал и еле спасся после пенальти в конце игры.))Не мог он стать героем, когда команда без шаров. Уже 3 жёотых и ничего не могут родить. Ну а поменяли его вместе с Лофтусом-Чик, а не одного.  Пока Поттер его пробует на этой непривычной для Мудрика позиции. Впереди ещё много лет.))) Этот сезон пеньки уже запороли полностью.
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-3
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Тарас Шія
Йому потрібно час,був найкращим з двох команд на мою думку..
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-4
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Тарас Шія
Дайте йому час!!це майбутній володар золотого м'яча!треба щоб він освоївся в Англії!
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-5
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