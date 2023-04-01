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Англия
01 апреля 2023, 18:13 |
406
0

Гвардиола быстрее всех сумел выиграть 100 домашних матчей в АПЛ

Испанский специалист превзошел одно из достижений Арсена Венгера

01 апреля 2023, 18:13 |
406
0
Гвардиола быстрее всех сумел выиграть 100 домашних матчей в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

«Манчестер Сити» в матче 29-го тура чемпионата Англии одержал уверенную победу над «Ливерпулем» (4:1).

Для наставника «небесно-голубых» Пепа Гвардиолы эта победа стала 100-й в домашних матчах АПЛ. Он умел достигнуть этой отметки всего за 128 матчей, побив рекорд известного французского специалиста Арсена Венгера (100 побед за 139 матчей).

Отметим, что «Манчестер Сити» набрал 64 пункта и до 5 очков сократил отставание от «Арсенала» в турнирной таблице УПЛ.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Манчестер Сити - Ливерпуль Пеп Гвардиола
Источник BBC
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