В воскресенье, 2 апреля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Шахтер». Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало в 15:00.

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«Черноморец» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».