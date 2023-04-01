Украина. Премьер лига01 апреля 2023, 17:10 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:11
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Черноморец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 апреля в 15:00 поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги
01 апреля 2023, 17:10 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:11
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В воскресенье, 2 апреля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Шахтер». Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Черноморец» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Шахтер»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
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