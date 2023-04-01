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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 17:10 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:11
396
0

Черноморец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 апреля в 15:00 поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги

01 апреля 2023, 17:10 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:11
396
0
Черноморец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 2 апреля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Шахтер». Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Черноморец» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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