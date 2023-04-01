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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 15:30 | Обновлено 01 апреля 2023, 16:37
378
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер

В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги

01 апреля 2023, 15:30 | Обновлено 01 апреля 2023, 16:37
378
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер
ФК Шахтер

В воскресенье, 2 апреля, состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы. Начало встречи в 15:00.

«Черноморец» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Шахтер», за которой следите здесь.

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Источник Sport.ua
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