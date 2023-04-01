Украина. Премьер лига01 апреля 2023, 15:30 | Обновлено 01 апреля 2023, 16:37
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер
В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги
01 апреля 2023, 15:30 | Обновлено 01 апреля 2023, 16:37
378
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В воскресенье, 2 апреля, состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы. Начало встречи в 15:00.
«Черноморец» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Шахтер», за которой следите здесь.
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