В воскресенье, 2 апреля, состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы. Начало встречи в 15:00.

«Черноморец» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Шахтер», за которой следите здесь.