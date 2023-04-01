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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 13:09 | Обновлено 01 апреля 2023, 13:53
295
0

Верес – Кривбасс: стали известны стартовые составы

Команды встретятся в 19-м туре УПЛ

01 апреля 2023, 13:09 | Обновлено 01 апреля 2023, 13:53
295
0
Верес – Кривбасс: стали известны стартовые составы
НК Верес

Стали известны стартовые составы ровенского «Вереса» и «Кривбасса» из Кривого Рога на поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги, который начнется в 14:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес»: Когут – Г.Пасич, Курко, Вовченко, Гагун, Клец, Кучеров, Дахновский, Ст.Шарай, В-в Шарай, Гайдучик.

Запасные: Ющишин, Хондак, Квасный, Шух, Близниченко, Лебеденко, Шестаков, Поворознюк, Коркодим, Савчук, Протасевич, Вадовский.

Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Кривбасс»: Клищук – Якимец, Бескоровайный, Дибанго, Рябов, Банада, Приходько, Хомченовский, Микитишин, Задерака, Устименко.

Запасные: Хома, Опанасенко, Понедельник, Стецьков, Семотюк, Лунев, Кораблин, Карпусь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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