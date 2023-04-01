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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 12:23 | Обновлено 01 апреля 2023, 12:39
217
0

Металлист и Колос представили составы на поединок 19-го тура УПЛ

Встреча команд состоится в Ужгороде

01 апреля 2023, 12:23 | Обновлено 01 апреля 2023, 12:39
217
0
Металлист и Колос представили составы на поединок 19-го тура УПЛ
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» и «Колос» из Ковалевки представили стартовые составы на встречу 19-го тура украинской Премьер-лиги, которая начнется в Ужгороде, на стадионе «Авангард», в 13:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов, Чайковский, Панасенко, Демченко, Коркішко, Бойчук, Прядун.

Запасные: Костик, Наумец, Рязанцев, Самуэль Мишелс, Багачанский, Пати, Шамич, Корраль, Чидомере.

Металлист – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Смирный, Ориховский, Ильин, Безбородько.

Запасные: Маханьков, Фесюн, Новак, Золотов, Зозуля, Криворучко, Мякушко, Велетень, Лысенко, Попов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Колос».

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Металлист Харьков Колос Ковалевка Металлист - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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