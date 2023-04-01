Металлист и Колос представили составы на поединок 19-го тура УПЛ
Встреча команд состоится в Ужгороде
Харьковский «Металлист» и «Колос» из Ковалевки представили стартовые составы на встречу 19-го тура украинской Премьер-лиги, которая начнется в Ужгороде, на стадионе «Авангард», в 13:00 по киевскому времени.
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«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов, Чайковский, Панасенко, Демченко, Коркішко, Бойчук, Прядун.
Запасные: Костик, Наумец, Рязанцев, Самуэль Мишелс, Багачанский, Пати, Шамич, Корраль, Чидомере.
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«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Смирный, Ориховский, Ильин, Безбородько.
Запасные: Маханьков, Фесюн, Новак, Золотов, Зозуля, Криворучко, Мякушко, Велетень, Лысенко, Попов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Колос».
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