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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 11:15 | Обновлено 01 апреля 2023, 11:25
138
0

Минай и Ингулец назвали составы на матч 19-го тура УПЛ

Соперники выяснят отношения в Закарпатской области

01 апреля 2023, 11:15 | Обновлено 01 апреля 2023, 11:25
138
0
Минай и Ингулец назвали составы на матч 19-го тура УПЛ
УПЛ

Стали известны стартовые составы, в которых «Минай» и «Ингулец» начнут поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай»: Бандура – Гончар, Мельник, Трубочкин, Кравчук, Витенчук, Шишка, Гечев, Рогозинский, Твердохлеб, Паламарь.

Минай – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Ингулец»: Билык – Нагиев, Кучеренко, Ковальов, Смоляков, Ченбай, Поспелов, Кухарук, Головкин, Козак, Кравчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ингулец».

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Минай – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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