Минай и Ингулец назвали составы на матч 19-го тура УПЛ

Стали известны стартовые составы, в которых «Минай» и «Ингулец» начнут поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

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«Минай»: Бандура – Гончар, Мельник, Трубочкин, Кравчук, Витенчук, Шишка, Гечев, Рогозинский, Твердохлеб, Паламарь.

Минай – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Ингулец»: Билык – Нагиев, Кучеренко, Ковальов, Смоляков, Ченбай, Поспелов, Кухарук, Головкин, Козак, Кравчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ингулец».