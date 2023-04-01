Украина. Премьер лига01 апреля 2023, 09:30 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Кривбасс
Команды проведут поединок 19-го тура сезона
01 апреля 2023, 09:30 |
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В субботу, 1 апреля, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет с «Кривбассом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
«Верес» – «Кривбасс». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Прямой эфир матча доступен на телеканале Setanta Sports+, на стриминговой ОТТ-платформе Setanta Sports и ютуб-канале Setanta Sports УПЛ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс».
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