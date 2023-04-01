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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 09:30 |
268
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Кривбасс

Команды проведут поединок 19-го тура сезона

01 апреля 2023, 09:30 |
268
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Кривбасс
ФК Кривбасс Кривой Рог

В субботу, 1 апреля, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет с «Кривбассом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

«Верес» – «Кривбасс». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Прямой эфир матча доступен на телеканале Setanta Sports+, на стриминговой ОТТ-платформе Setanta Sports и ютуб-канале Setanta Sports УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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