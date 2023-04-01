Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Кривбасс

В субботу, 1 апреля, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет с «Кривбассом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

«Верес» – «Кривбасс». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Прямой эфир матча доступен на телеканале Setanta Sports+, на стриминговой ОТТ-платформе Setanta Sports и ютуб-канале Setanta Sports УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс».