Клопп уменьшил значимость Холанда для Ман Сити

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку тому факту, что в предстоящем матче его команды с «Манчестер Сити», возможно, не сыграет норвежский форвард соперников Эрлинг Холанд. Немецкий тренер заявил, что его это обстоятельство не сильно радует.

«Когда готовишься к игре, ты делаешь все возможное, чтобы избежать финального паса – и именно здесь Холанд по-настоящему вступает в игру.

Он хороший нападающий, но они стали чемпионами без форварда. Вот так бывает. Никогда не знаешь на 100 процентов, кто может сыграть», – заявил Клопп.

Игра 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 апреля, начало – в 14:30 по Киеву. В таблице сезона «горожане» Манчестера занимают второе место, имея 61 очко, у «Ливерпуля» 6-я позиция и 42 пункта.