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  4. Клопп уменьшил значимость Холанда для Ман Сити
Англия
01 апреля 2023, 08:32 |
1266
0

Клопп уменьшил значимость Холанда для Ман Сити

Наставник Ливерпуля – о силе «горожан» Манчестера

01 апреля 2023, 08:32 |
1266
0
Клопп уменьшил значимость Холанда для Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку тому факту, что в предстоящем матче его команды с «Манчестер Сити», возможно, не сыграет норвежский форвард соперников Эрлинг Холанд. Немецкий тренер заявил, что его это обстоятельство не сильно радует.

«Когда готовишься к игре, ты делаешь все возможное, чтобы избежать финального паса – и именно здесь Холанд по-настоящему вступает в игру.

Он хороший нападающий, но они стали чемпионами без форварда. Вот так бывает. Никогда не знаешь на 100 процентов, кто может сыграть», – заявил Клопп.

Игра 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 апреля, начало – в 14:30 по Киеву. В таблице сезона «горожане» Манчестера занимают второе место, имея 61 очко, у «Ливерпуля» 6-я позиция и 42 пункта.

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Источник Sky Sports
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