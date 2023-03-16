Юрген КЛОПП: «Очень странный сезон. Ливерпуль хочет вернуться в ЛЧ»

После вылета от «Реала» в Лиге чемпионов наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сконцентрирован на главной задаче для Красных – финише в топ-4 и возвращении в ЛЧ.

«Мы справедливо вылетели, однако «Ливерпуль» хочет каждый сезон участвовать в Лиге чемпионов, и эта огромная задача сейчас стоит перед нами. Скоро у нас будут матчи подряд против «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала», и это наверняка определит ситуацию с выходом в ЛЧ. Наша задача – выжать максимум из этого странного сезона. Очень странного».

«Мы показали классный футбол и обыграли МЮ 7:0, а потом показали плохой футбол с «Борнмутом», – сказал Клопп.

Сейчас команда отстает от топ-4 АПЛ на 6 очков.