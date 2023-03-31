Англия31 марта 2023, 22:45 | Обновлено 31 марта 2023, 23:11
66
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Поединок 29-го тура АПЛ
31 марта 2023, 22:45 | Обновлено 31 марта 2023, 23:11
66
0
В субботу, 1 апреля, состоится матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени. Арбитр встречи – Саймон Хупер из Суиндона.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 марта 2023, 12:15 10
Топ-игроки для топ-клубов по топовым ценам
Футбол | 31 марта 2023, 19:20 7
Захочет ли игрок вернуться?
Футбол | 31.03.2023, 21:55
Бокс | 31.03.2023, 04:55
Теннис | 31.03.2023, 12:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2023, 17:23 6
29.03.2023, 23:27 10
30.03.2023, 05:28 3
30.03.2023, 03:59 1
30.03.2023, 22:23 74
29.03.2023, 18:41 3
31.03.2023, 12:15 3
29.03.2023, 23:59