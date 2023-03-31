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  4. ВИДЕО. Партнер Зинченко по Арсенала стал автором лучшего сэйва месяца в АПЛ
Англия
31 марта 2023, 16:14 | Обновлено 31 марта 2023, 16:23
171
0

ВИДЕО. Партнер Зинченко по Арсенала стал автором лучшего сэйва месяца в АПЛ

Эрон Рамздейл получил престижную награду

31 марта 2023, 16:14 | Обновлено 31 марта 2023, 16:23
171
0
ВИДЕО. Партнер Зинченко по Арсенала стал автором лучшего сэйва месяца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрон Рамздейл

24-летний английский голкипер лондонского «Арсенала» Эрон Рамздейл признан автором лучшего сэйва в матчах АПЛ в марте месяце.

Признания удостоено спасение ворот Рамздейлом 4 марта в матче с «Борнмутом».

Напомним, ранее стало известно, что тренером марта в АПЛ стал Микель Артета, возглавляющий «Арсенал» из Лондона, цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко.

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Эрон Рамздейл Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Источник Premier League
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