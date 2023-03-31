ВИДЕО. Партнер Зинченко по Арсенала стал автором лучшего сэйва месяца в АПЛ

24-летний английский голкипер лондонского «Арсенала» Эрон Рамздейл признан автором лучшего сэйва в матчах АПЛ в марте месяце.

Признания удостоено спасение ворот Рамздейлом 4 марта в матче с «Борнмутом».

Напомним, ранее стало известно, что тренером марта в АПЛ стал Микель Артета, возглавляющий «Арсенал» из Лондона, цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко.