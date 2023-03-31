Англия31 марта 2023, 16:14 | Обновлено 31 марта 2023, 16:23
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ВИДЕО. Партнер Зинченко по Арсенала стал автором лучшего сэйва месяца в АПЛ
Эрон Рамздейл получил престижную награду
31 марта 2023, 16:14 | Обновлено 31 марта 2023, 16:23
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24-летний английский голкипер лондонского «Арсенала» Эрон Рамздейл признан автором лучшего сэйва в матчах АПЛ в марте месяце.
Признания удостоено спасение ворот Рамздейлом 4 марта в матче с «Борнмутом».
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Напомним, ранее стало известно, что тренером марта в АПЛ стал Микель Артета, возглавляющий «Арсенал» из Лондона, цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко.
🎥| The save 🤩 #afc pic.twitter.com/sI3mLUyB7X— Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) March 31, 2023
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