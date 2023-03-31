Англия31 марта 2023, 14:27 | Обновлено 31 марта 2023, 15:24
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Наставник команды Зинченко вновь оказался на высоте в АПЛ
Микель Артета получил признание в английском чемпионате
31 марта 2023, 14:27 | Обновлено 31 марта 2023, 15:24
592
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Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета признан тренером марта 2023 года в английской Премьер-лиге.
«Канониры», цвета которых, как известно, защищает украинец Александр Зинченко, провели в марте в АПЛ 4 матча и одержали в них 4 победы. Лондонская команда является единоличным лидером таблицы английского чемпионата.
Напомним, ранее стало известно, что игроком марта в АПЛ признан вингер «Арсенала» Букайо Сака.
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Головне зіну приплели....хоч кращим гравцем і визнано Сака ))
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