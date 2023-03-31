Наставник команды Зинченко вновь оказался на высоте в АПЛ

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета признан тренером марта 2023 года в английской Премьер-лиге.

«Канониры», цвета которых, как известно, защищает украинец Александр Зинченко, провели в марте в АПЛ 4 матча и одержали в них 4 победы. Лондонская команда является единоличным лидером таблицы английского чемпионата.

Напомним, ранее стало известно, что игроком марта в АПЛ признан вингер «Арсенала» Букайо Сака.