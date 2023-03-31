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Англия
31 марта 2023, 14:27 | Обновлено 31 марта 2023, 15:24
592
1

Наставник команды Зинченко вновь оказался на высоте в АПЛ

Микель Артета получил признание в английском чемпионате

31 марта 2023, 14:27 | Обновлено 31 марта 2023, 15:24
592
1
Наставник команды Зинченко вновь оказался на высоте в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета признан тренером марта 2023 года в английской Премьер-лиге.

«Канониры», цвета которых, как известно, защищает украинец Александр Зинченко, провели в марте в АПЛ 4 матча и одержали в них 4 победы. Лондонская команда является единоличным лидером таблицы английского чемпионата.

Напомним, ранее стало известно, что игроком марта в АПЛ признан вингер «Арсенала» Букайо Сака.

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Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Premier League
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Міш Міш
Головне зіну приплели....хоч кращим гравцем і визнано Сака ))
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