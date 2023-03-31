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Англия
31 марта 2023, 14:08 | Обновлено 31 марта 2023, 14:14
341
0

Партнер Зинченко получил престижное признание в АПЛ

Букайо Сака стал лучшим игроком месяца в чемпионате Англии

31 марта 2023, 14:08 | Обновлено 31 марта 2023, 14:14
341
0
Партнер Зинченко получил престижное признание в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Английская Премьер-лига огласила результаты опроса по определению лучшего игрока марта. Победителем признан вингер Букайо Сака, который защищает цвета лондонского «Арсенала» вместе с украинцем Александром Зинченко.

Сака принял участие в 4-х мартовских поединках «канониров», забил в них 3 гола, сделал 2 ассиста.

Нынешнее признание 21-летнего Сака лучшим игроком месяца в АПЛ – первое в его профессиональной карьере.

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Английская Премьер-лига Букайо Сака Арсенал Лондон
Источник Premier League
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