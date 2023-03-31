Партнер Зинченко получил престижное признание в АПЛ

Английская Премьер-лига огласила результаты опроса по определению лучшего игрока марта. Победителем признан вингер Букайо Сака, который защищает цвета лондонского «Арсенала» вместе с украинцем Александром Зинченко.

Сака принял участие в 4-х мартовских поединках «канониров», забил в них 3 гола, сделал 2 ассиста.

Нынешнее признание 21-летнего Сака лучшим игроком месяца в АПЛ – первое в его профессиональной карьере.