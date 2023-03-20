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  4. Феноменальный юноша. Сака побил рекорд Фабрегаса 13-летней давности
Англия
20 марта 2023, 15:17 | Обновлено 20 марта 2023, 15:25
813
0

Феноменальный юноша. Сака побил рекорд Фабрегаса 13-летней давности

Нападающий «Арсенала» стал автором нового достижения

20 марта 2023, 15:17 | Обновлено 20 марта 2023, 15:25
813
0
Феноменальный юноша. Сака побил рекорд Фабрегаса 13-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Форвард лондонского «Арсенала» Букайо Сака оформил дубль и один ассист в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (4:1), который состоялся в воскресенье, 19 марта.

Тем самым, 21-летний игрок преодолел планку в 10 голов и 10 ассистов в сезоне АПЛ. Он стал самым молодым игроком «Арсенала», которому покорились такие показатели.

Ранее самым молодым игроков «Арсенала», которому удалось оформить в сезоне 10 голов при 10 голевых передачах, был Сеск Фабрегас в сезоне-2009/2010, когда ему было 22 года.

«Арсенал», напомним, в таблице АПЛ занимает 1-е место.

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Букайо Сака Арсенал Лондон Сеск Фабрегас
Источник Opta
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