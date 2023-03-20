Феноменальный юноша. Сака побил рекорд Фабрегаса 13-летней давности

Форвард лондонского «Арсенала» Букайо Сака оформил дубль и один ассист в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (4:1), который состоялся в воскресенье, 19 марта.

Тем самым, 21-летний игрок преодолел планку в 10 голов и 10 ассистов в сезоне АПЛ. Он стал самым молодым игроком «Арсенала», которому покорились такие показатели.

Ранее самым молодым игроков «Арсенала», которому удалось оформить в сезоне 10 голов при 10 голевых передачах, был Сеск Фабрегас в сезоне-2009/2010, когда ему было 22 года.

«Арсенал», напомним, в таблице АПЛ занимает 1-е место.