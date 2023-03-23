Голкипер Арсенала: «Подписание Зинченко – большая помощь»

24-летний вратарь лондонского «Арсенала» Эрон Рамздейл рассказал о важности новичков в команды. Среди них украинский левый защитник Александр Зинченко, которого «канониры» подписали летом прошлого года из «Манчестер Сити».

«Подписание Жезуса и Зинченко – большая помощь. Они были в чемпионском составе «Манчестер Сити» и выигрывали АПЛ. Затем в январе пришел Жоржиньо, который выиграл все, кроме Премьер-лиги и чемпионата мира.

Также у нас есть Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор, которые не первый год выступают в АПЛ. Они стали на год мудрее и имеют международный опыт.

У каждого есть своя история, которая дополнилась прошлым годом. Пока все работает прекрасно, и мы пожинаем плоды», - сказал Рамздейл.