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Англия
23 марта 2023, 11:39 | Обновлено 23 марта 2023, 11:51
865
1

Голкипер Арсенала: «Подписание Зинченко – большая помощь»

Эрон Рамздейл – об игре команды с приходом украинца

23 марта 2023, 11:39 | Обновлено 23 марта 2023, 11:51
865
1
Голкипер Арсенала: «Подписание Зинченко – большая помощь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

24-летний вратарь лондонского «Арсенала» Эрон Рамздейл рассказал о важности новичков в команды. Среди них украинский левый защитник Александр Зинченко, которого «канониры» подписали летом прошлого года из «Манчестер Сити».

«Подписание Жезуса и Зинченко – большая помощь. Они были в чемпионском составе «Манчестер Сити» и выигрывали АПЛ. Затем в январе пришел Жоржиньо, который выиграл все, кроме Премьер-лиги и чемпионата мира.

Также у нас есть Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор, которые не первый год выступают в АПЛ. Они стали на год мудрее и имеют международный опыт.

У каждого есть своя история, которая дополнилась прошлым годом. Пока все работает прекрасно, и мы пожинаем плоды», - сказал Рамздейл.

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Эрон Рамздейл Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник Standard Sport
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Зина идеально вписался в Арсенал... тьфу-тьфу.
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