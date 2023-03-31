КОРРАЛЬ: «В Металлисте комфортно. Пугала лишь ситуация с войной в Украине»

Испанский новичок «Металлиста» Роберто Корраль рассказал об адаптации в команде, впечатлениях от тренировочного процесса желто-синих и поделился интересными подробностями своей жизни в Украине.

– Роберто, добро пожаловать в «Металлист»! Для начала расскажи, как тебя правильнее называть – Роберто или Коррал?

– Наверное, это зависит от страны. В Испании все меня знают как Коррал. В Польше же меня называли Роберто или просто «амиго» (с испанского – «дружище»).

– Как возникла возможность твоего перехода в «Металлист»? Ты раньше что-то знал о нашем клубе и чемпионате Украины вообще?

– В феврале я расторг контракт с «Короной» по взаимному согласию и вернулся в Испанию, чтобы продолжить тренировки и освободить мысли на пару недель. Тогда мне и сказали, что мной интересуется «Металлист». Я знал об этом клубе, у него хорошая репутация и имя в Европе. Я также считаю УПЛ одной из лучших европейских лиг, потому на спортивном уровне мне очень хотелось приехать сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом и развиваться.

Единственная проблема заключалась в том, что меня немного пугала ситуация в Украине из-за войны. Но мне подробно объяснили, как это работает, рассказали, что матчи проводятся с максимальным соблюдением мер безопасности, и я смог приехать сюда за пару дней до подписания контракта, чтобы убедиться. Все действительно смотрелось очень приятно и комфортно.

– Очень мало испанцев раньше выступали в чемпионате Украины. В чем причина, как думаешь?

– Потому что в целом испанцам очень комфортно в родной стране из-за климата, языка, конкуренции. Им обычно не нравится идея покидать эту зону комфорта. Я также считаю, что стиль футбола в Украине сильно отличается от испанского. Здесь он больше физически-технический, в то время как в Испании – тактико-технический. К счастью, я прожил в Польше год, смог приобрести опыт игры вне дома и смог оценить много нюансов, как на спортивном уровне, так и в жизни. Насколько я понял, в бытовом плане Украина и Польша достаточно близки, и футбол в этих странах похож.

– Что можешь сказать о своей новой команде и игроках? Какие впечатления от тренировочного процесса?

– Я был приятно поражен, когда в прошлую субботу мы играли товарищеский матч против «Днепра-1». Я увидел много футбола высокого уровня как от соперника, так и от нашей команды. У меня было очень хорошее чувство, мы закончили этот матч со счетом 3:3.

Игроки «Металлиста» с первого дня моего пребывания заставили меня почувствовать себя полноценным членом команды. Ребята пытались адаптировать меня как можно скорее, чтобы я с первого матча мог помогать коллективу. Итак, у меня очень хорошее впечатление от «Металлиста». Я приятно удивлен и чувствую, что моя адаптация может пройти так же быстро, как и в Польше год назад.

– Помешал языковой барьер в общении с партнерами и тренерами?

– Язык не мешает моей работе. Есть игроки, с которыми я говорю на польском, а с другими общаемся на английском. Кроме того, наш тренер Перица Огненович хорошо знает испанский язык, поскольку играл за «Реал» Мадрид. Это очень большой плюс для меня.

– С кем в «Металлисте» больше всего дружишь? И как вообще проводишь свободное время в Ужгороде?

– Мне удалось наладить отношения со всеми. Особенно в первые несколько дней я очень подружился с Владом Наумцем и Самуэлем, но с каждым днем я все лучше узнаю футболистов, и они – отличные ребята.

Мое время в Ужгороде посвящается преимущественно футболу. Я пришел много работать и помогать команде, насколько это возможно, поэтому провожу время в основном на тренировках, а вне футбольного поля преимущественно посещаю тренажерный зал. Также много времени посвящаю обычным прогулкам или интеллектуальному развитию. Мне по душе все, кроме скуки.