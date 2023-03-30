Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
Немецкий хавбек не оценил шаг «Баварии» по увольнению Нагельсманна
Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказал мнение об увольнении Юлиана Нагельсманна из мюнхенской «Баварии», цвета которой игрок ранее защищал. 33-летний немец заявил о ненормальности такого поступка.
«То, что произошло, ненормально. Они говорили, что поддержат его, что это будет долгосрочный проект, а произошло обратное. Если это было решение, основанное на спортивных результатах, то хорошо, продолжайте. На мгновение вы заставите нас поверить, что причина в этом. То, как действует руководство «Баварии», нехорошо», – заявил Кроос.
«Бавария», напомним, в разгар нынешнего сезона уволила Нагельсманна, который выиграл с командой предыдущий чемпионат Германии, но в нынешнем сезоне после длительного лидирования занимал с подопечными 2-е место в турнирной таблице.
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