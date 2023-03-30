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  4. Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
Германия
30 марта 2023, 14:30 | Обновлено 30 марта 2023, 15:14
796
1

Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»

Немецкий хавбек не оценил шаг «Баварии» по увольнению Нагельсманна

30 марта 2023, 14:30 | Обновлено 30 марта 2023, 15:14
796
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Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказал мнение об увольнении Юлиана Нагельсманна из мюнхенской «Баварии», цвета которой игрок ранее защищал. 33-летний немец заявил о ненормальности такого поступка.

«То, что произошло, ненормально. Они говорили, что поддержат его, что это будет долгосрочный проект, а произошло обратное. Если это было решение, основанное на спортивных результатах, то хорошо, продолжайте. На мгновение вы заставите нас поверить, что причина в этом. То, как действует руководство «Баварии», нехорошо», – заявил Кроос.

«Бавария», напомним, в разгар нынешнего сезона уволила Нагельсманна, который выиграл с командой предыдущий чемпионат Германии, но в нынешнем сезоне после длительного лидирования занимал с подопечными 2-е место в турнирной таблице.

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Тони Кроос Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Mundo Deportivo
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rozalievka
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