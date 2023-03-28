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Германия
28 марта 2023, 16:18 |
879
0

Стали известны ближайшие планы Нагельсманна

Тренер сейчас свободен после увольнения из «Баварии»

28 марта 2023, 16:18 |
879
0
Стали известны ближайшие планы Нагельсманна
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Бывший наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пока не принял решения о своем будущем.

По имеющейся информации, 35-летний специалист не намерен без промедления начинать работу с новым проектом и рассмотрит имеющиеся у него варианты только будущим летом.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн рассматривается руководством лондонского «Тоттенхэма» на вакантную должность наставника после увольнения итальянца Антонио Конте.

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Юлиан Нагельсманн
Источник Bild
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