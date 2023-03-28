Германия28 марта 2023, 16:18 |
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Стали известны ближайшие планы Нагельсманна
Тренер сейчас свободен после увольнения из «Баварии»
28 марта 2023, 16:18 |
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Бывший наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пока не принял решения о своем будущем.
По имеющейся информации, 35-летний специалист не намерен без промедления начинать работу с новым проектом и рассмотрит имеющиеся у него варианты только будущим летом.
Ранее сообщалось, что Нагельсманн рассматривается руководством лондонского «Тоттенхэма» на вакантную должность наставника после увольнения итальянца Антонио Конте.
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