Стали известны ближайшие планы Нагельсманна

Бывший наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пока не принял решения о своем будущем.

По имеющейся информации, 35-летний специалист не намерен без промедления начинать работу с новым проектом и рассмотрит имеющиеся у него варианты только будущим летом.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн рассматривается руководством лондонского «Тоттенхэма» на вакантную должность наставника после увольнения итальянца Антонио Конте.