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Чемпионат Европы
30 марта 2023, 14:17 | Обновлено 30 марта 2023, 14:29
148
0

Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Уверен в Ротане и поддерживаю его»»

Бывший хавбек сборной Украины сравнил тренера с мировым топ-наставником

30 марта 2023, 14:17 | Обновлено 30 марта 2023, 14:29
148
0
Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Уверен в Ротане и поддерживаю его»»
УАФ. Руслан Ротань

Экс-полузащитник одесского «Черноморца» и сборной Украины Кирилл Ковальчук высказался о ситуации с главным тренером в национальной команде.

«Я в нем уверен и поддерживаю Ротаня. Человек действительно много работает. Руководил сборной на «Уэмбли», быстро восстановился и на следующий день поехал руководить молодежкой.

Да, не везде получился удачный результат, но я уверен, что это не связано с тем, что он работает на данный момент на трех должностях.

Руслан Петрович не настолько мало сделал для украинского футбола, чтобы не получить этот шанс и не получить поддержки в такой момент.

Ничего страшного нет, что нет побед. Можно на любого тренера так сказать: Луческу или Моуриньо. Вы посмотрите, как человек работает, какие футболисты у него прогрессируют, в какой футбол играет его команда, какие задачи ставятся и как он их выполняет», - сказал Ковальчук.

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Кирилл Ковальчук сборная Украины по футболу
Источник FanDay
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