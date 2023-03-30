КЫРСТЯ – о победе над Соболенко: «Понимала, что у меня будет шанс»

Румынская теннисистка Сорана Кырстя рассказала о победе над второй ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами.

«Я очень довольна этой победой. Хочу сказать, что я была уверена в своей игре. Я знала, что играю сейчас хорошо, и понимала, что если буду действовать агрессивно, то у меня будет шанс, и именно так я сегодня и поступила. Наверное, Соболенко сейчас одна из двух-трех лучших игроков, которые находятся в отличной форме. Конечно, такая победа придает мне большую уверенность.

Конечно, в целом я знала, как играет Арина, что у нее очень, очень агрессивная игра. Поэтому я понимала, что сегодня и я должна быть агрессивной, потому что как только ты даешь ей пространство, если ты немного отступаешь, то с тобой покончено.

Я думаю, что мне повезло, потому что я могу делать и то, и другое. Я могу атаковать и могу защищаться. В основном я предпочитаю атаковать. Но я знала, что нужно действовать активно, и я должна быть сильной в начале, потому что как только она берет первые несколько геймов, она начинает атаковать все больше и больше, и это определенно сложно выдержать. Поэтому я думаю, что сегодня главное для меня было быть агрессивной, не позволять ей диктовать очки, быть надежной и хорошо подавать. К сожалению, я подавала не так хорошо, но в важных моментах подача мне очень помогла», – сказала Кырстя.