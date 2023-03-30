Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КЫРСТЯ – о победе над Соболенко: «Понимала, что у меня будет шанс»
WTA
30 марта 2023, 10:34 |
180
0

КЫРСТЯ – о победе над Соболенко: «Понимала, что у меня будет шанс»

Сорана изначально планировала действовать агрессивно с самого начала матча

30 марта 2023, 10:34 |
180
0
КЫРСТЯ – о победе над Соболенко: «Понимала, что у меня будет шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя

Румынская теннисистка Сорана Кырстя рассказала о победе над второй ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами.

«Я очень довольна этой победой. Хочу сказать, что я была уверена в своей игре. Я знала, что играю сейчас хорошо, и понимала, что если буду действовать агрессивно, то у меня будет шанс, и именно так я сегодня и поступила. Наверное, Соболенко сейчас одна из двух-трех лучших игроков, которые находятся в отличной форме. Конечно, такая победа придает мне большую уверенность.

Конечно, в целом я знала, как играет Арина, что у нее очень, очень агрессивная игра. Поэтому я понимала, что сегодня и я должна быть агрессивной, потому что как только ты даешь ей пространство, если ты немного отступаешь, то с тобой покончено.

Я думаю, что мне повезло, потому что я могу делать и то, и другое. Я могу атаковать и могу защищаться. В основном я предпочитаю атаковать. Но я знала, что нужно действовать активно, и я должна быть сильной в начале, потому что как только она берет первые несколько геймов, она начинает атаковать все больше и больше, и это определенно сложно выдержать. Поэтому я думаю, что сегодня главное для меня было быть агрессивной, не позволять ей диктовать очки, быть надежной и хорошо подавать. К сожалению, я подавала не так хорошо, но в важных моментах подача мне очень помогла», – сказала Кырстя.

По теме:
Кырстя неожиданно выбила Соболенко в 1/4 финала супертурнира в Майами
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
Следом за Киченок. Калинина завершила выступления в парном разряде в Майами
Сорана Кырстя WTA Майами Арина Соболенко
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Художественная гимнастика | 29 марта 2023, 10:40 0
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина

Неоценимая потеря в олимпийской семье

Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Бокс | 29 марта 2023, 23:37 1
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря

С Джермейном Франклином бой получится точно интересным

С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майами
Теннис | 29.03.2023, 09:51
С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майами
С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майами
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Футбол | 29.03.2023, 15:40
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
ФОТО. Глюк в Матрице. Хейни уверен в победе над Ломаченко
Бокс | 30.03.2023, 07:21
ФОТО. Глюк в Матрице. Хейни уверен в победе над Ломаченко
ФОТО. Глюк в Матрице. Хейни уверен в победе над Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
28.03.2023, 17:44 37
Другие виды
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
28.03.2023, 09:10 11
Бокс
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
28.03.2023, 20:05 7
Футбол
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
29.03.2023, 19:00 4
Футбол
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2023, 10:10 5
Теннис
Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
29.03.2023, 19:48 6
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
29.03.2023, 07:38 30
Футбол
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями»
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями»
29.03.2023, 05:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности