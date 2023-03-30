Игрок Шахтера проходит медицинское обследование перед трансфером в Аваи

24-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано в ближайшее время станет футболистом клуба бразильской Серии В «Аваи».

Футболист уже находится во Флорианополисе, где проходит медицинское обследование, необходимое для завершения трансфера.

Ранее Маркиньос Сиприано расторг контракт с «Крузейро», где играл на правах аренды из «Шахтера».

Контракт бразильца с «горняками» истекает 30 июня.