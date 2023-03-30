Украина. Премьер лига30 марта 2023, 10:09 |
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Игрок Шахтера проходит медицинское обследование перед трансфером в Аваи
Маркиньос Сиприано продолжит выступления в Бразилии
30 марта 2023, 10:09 |
857
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24-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано в ближайшее время станет футболистом клуба бразильской Серии В «Аваи».
Футболист уже находится во Флорианополисе, где проходит медицинское обследование, необходимое для завершения трансфера.
Ранее Маркиньос Сиприано расторг контракт с «Крузейро», где играл на правах аренды из «Шахтера».
Контракт бразильца с «горняками» истекает 30 июня.
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