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Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 10:09 |
857
0

Игрок Шахтера проходит медицинское обследование перед трансфером в Аваи

Маркиньос Сиприано продолжит выступления в Бразилии

30 марта 2023, 10:09 |
857
0
Игрок Шахтера проходит медицинское обследование перед трансфером в Аваи
shakhtar.com. Маркиньос Сиприано

24-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано в ближайшее время станет футболистом клуба бразильской Серии В «Аваи».

Футболист уже находится во Флорианополисе, где проходит медицинское обследование, необходимое для завершения трансфера.

Ранее Маркиньос Сиприано расторг контракт с «Крузейро», где играл на правах аренды из «Шахтера».

Контракт бразильца с «горняками» истекает 30 июня.

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Маркиньос Сиприано Аваи Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Globoesporte
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