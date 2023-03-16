Защитник Шахтера может перейти в бразильский Аваи
Маркиньос Сиприано, очевидно, больше не нужен донецкому клубу
24-летний левый защитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано, по которому недавно «Крузейро» расторг арендный договор, не вернется в украинский клуб.
Интерес к футболисту проявляет команда бразильской Серии В «Аваи», собирающаяся в ближайшее время сделать игроку официальное предложение.
У «Шахтера», который имеет контракт с Сиприано до 30 июня, нет планов оставлять легионера в своих рядах, а потому никаких препятствий для потенциальной сделки не существует.
«Аваи» в минувшем году играл в элитарном дивизионе бразильского футбола – Серии А, - откуда вылетел с 19-го места.
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