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Украина. Премьер лига
16 марта 2023, 09:54 |
317
0

Защитник Шахтера может перейти в бразильский Аваи

Маркиньос Сиприано, очевидно, больше не нужен донецкому клубу

16 марта 2023, 09:54 |
317
0
Защитник Шахтера может перейти в бразильский Аваи
Instagram. Маркиньос Сиприано

24-летний левый защитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано, по которому недавно «Крузейро» расторг арендный договор, не вернется в украинский клуб.

Интерес к футболисту проявляет команда бразильской Серии В «Аваи», собирающаяся в ближайшее время сделать игроку официальное предложение.

У «Шахтера», который имеет контракт с Сиприано до 30 июня, нет планов оставлять легионера в своих рядах, а потому никаких препятствий для потенциальной сделки не существует.

«Аваи» в минувшем году играл в элитарном дивизионе бразильского футбола – Серии А, - откуда вылетел с 19-го места.

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Маркиньос Сиприано Аваи Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Futebol Interior
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