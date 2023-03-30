Аргентина впервые с 2017 года займет 1-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Аргентины по футболу возглавит рейтинг ФИФА.

Пока что ФИФА официально не опубликовала рейтинг национальных команд, однако благодаря результатам товарищеских матчей уже можно сделать выводы.

Аргентина обыграла Панаму (2:0) и Кюрасао (7:0). «Бело-голубые» наберут 1841 очко.

Бразилия, которая по состоянию на 22 декабря занимала 1-ю позицию, провела только один спарринг. 26 марта «селесао» уступили сборной Марокко.

В итоге из-за этого поражение бразильцы опустятся на 3-ю позицию. Франция займет вторую строчку, бельгийцы останутся на четвертом месте, Англия замкнет топ-5, а Аргентина, как уже было сказано выше, возглавит рейтинг.