Товарищеские матчи
Аргентина24 марта 2023, 05:15 | Обновлено 24 марта 2023, 05:23
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Аргентина с юбилейным голом Месси обыграла Панаму
Действующие чемпионы мира сыграли спарринг
24 марта 2023, 05:15 | Обновлено 24 марта 2023, 05:23
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Сборные Аргентины и Панамы провели товарищеский поединок, в котором со счетом 2:0 победу отпраздновали действующие чемпионы мира – аргентинцы.
Лишь на 78-й минуте встречи усилиями полузащитника клуба «Атланта Юнайтед» Тьяго Альмады команда Аргентины вышла вперед. Точку в матче на 89-й минуте поставил Лионель Месси. Этот гол стал для него 800-м в карьере.
Товарищеский матч
Аргентина – Панама – 2:0
Голы: Альмада, 78 (1:0). Месси, 89 (2:0).
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