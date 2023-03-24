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24.03.2023 01:30 – FT 2 : 0
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Аргентина
24 марта 2023, 05:15 | Обновлено 24 марта 2023, 05:23
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Аргентина с юбилейным голом Месси обыграла Панаму

Действующие чемпионы мира сыграли спарринг

24 марта 2023, 05:15 | Обновлено 24 марта 2023, 05:23
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0
Аргентина с юбилейным голом Месси обыграла Панаму
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Аргентины и Панамы провели товарищеский поединок, в котором со счетом 2:0 победу отпраздновали действующие чемпионы мира – аргентинцы.

Лишь на 78-й минуте встречи усилиями полузащитника клуба «Атланта Юнайтед» Тьяго Альмады команда Аргентины вышла вперед. Точку в матче на 89-й минуте поставил Лионель Месси. Этот гол стал для него 800-м в карьере.

Товарищеский матч

Аргентина – Панама – 2:0

Голы: Альмада, 78 (1:0). Месси, 89 (2:0).

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Источник Sport.ua
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