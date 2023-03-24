Аргентина с юбилейным голом Месси обыграла Панаму

Сборные Аргентины и Панамы провели товарищеский поединок, в котором со счетом 2:0 победу отпраздновали действующие чемпионы мира – аргентинцы.

Лишь на 78-й минуте встречи усилиями полузащитника клуба «Атланта Юнайтед» Тьяго Альмады команда Аргентины вышла вперед. Точку в матче на 89-й минуте поставил Лионель Месси. Этот гол стал для него 800-м в карьере.

Товарищеский матч

Аргентина – Панама – 2:0

Голы: Альмада, 78 (1:0). Месси, 89 (2:0).