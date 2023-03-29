Хет-трик Месси. Аргентина отгрузила 7 мячей в ворота Кюрасао

В ночь с 28 на 29 марта состоялся товарищеский матч с участием команды чемпионов мира 2022.

Сборная Аргентины отгрузила 7 мячей в ворота команды Кюрасао.

Хет-триком отметился знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси. Также отличились Николас Гонсалес, Энцо Фернандес, Анхель Ди Мария, Гонсало Монтиэль.

Товарищеский матч

28 марта. Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина)

Аргентина – Кюрасао – 7:0

Голы: Месси, 20, 33, 37, Николас Гонсалес, 23, Энцо Фернандес, 35, Ди Мария, 78 (пен), Монтиэль, 87.