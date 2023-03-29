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Товарищеские матчи
Аргентина
29.03.2023 02:30 – FT 7 : 0
Кюрасао
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Аргентина
29 марта 2023, 04:55 | Обновлено 29 марта 2023, 05:23
256
1

Хет-трик Месси. Аргентина отгрузила 7 мячей в ворота Кюрасао

В ночь с 28 на 29 марта в Аргентине состоялся товарищеский матч

29 марта 2023, 04:55 | Обновлено 29 марта 2023, 05:23
256
1
Хет-трик Месси. Аргентина отгрузила 7 мячей в ворота Кюрасао
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 28 на 29 марта состоялся товарищеский матч с участием команды чемпионов мира 2022.

Сборная Аргентины отгрузила 7 мячей в ворота команды Кюрасао.

Хет-триком отметился знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси. Также отличились Николас Гонсалес, Энцо Фернандес, Анхель Ди Мария, Гонсало Монтиэль.

Товарищеский матч

28 марта. Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина)

Аргентина – Кюрасао – 7:0

Голы: Месси, 20, 33, 37, Николас Гонсалес, 23, Энцо Фернандес, 35, Ди Мария, 78 (пен), Монтиэль, 87.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Zhez53
Полез в Википедию. Выяснил, кюрасао - остров возле Венесуэлы с населением 155 тыс.  человек и площадью 444 квадратных километров. Достойный противник для Аргентины. 
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