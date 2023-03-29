Товарищеские матчи
Аргентина29 марта 2023, 10:25 | Обновлено 29 марта 2023, 10:29
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5
Аргентина – Кюрасао – 7:0. Хет-трик Месси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
29 марта 2023, 10:25 | Обновлено 29 марта 2023, 10:29
1284
5
В ночь на 29 марта состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Кюрасао. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу чемпионов мира 2022.
Хет-трик в этом поединке на свой счет записал звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Также он отметился ассистом на Энцо Фернандеса.
Товарищеский матч. 28 марта. Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина)
Аргентина – Кюрасао – 7:0
Голы: Месси, 20, 33, 37, Николас Гонсалес, 23, Энцо Фернандес, 35, Ди Мария, 78 (пен), Монтиэль, 87.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Монтиель (Аргентина).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Аргентина).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Аргентина).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Аргентина).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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Комментарии 5
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В рейтингу ФІФА, Кюрасао - 80 місце. Для фанатів Роналду, Люксембург - 95 місце, Ліхтенштейн - 188 - місце. Всього - 210 - команд.
Показать Скрыть 1 ответ
А де хейтери Роналду зі своїми відрижками про голи Люксембургу і Ліхтенштейну? Кюрасао - це,звичайно,рівень
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у меня между школами посильней команды
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