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Товарищеские матчи
Аргентина
29.03.2023 02:30 – FT 7 : 0
Кюрасао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Аргентина
29 марта 2023, 10:25 | Обновлено 29 марта 2023, 10:29
1284
5

Аргентина – Кюрасао – 7:0. Хет-трик Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

29 марта 2023, 10:25 | Обновлено 29 марта 2023, 10:29
1284
5
Аргентина – Кюрасао – 7:0. Хет-трик Месси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 29 марта состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Кюрасао. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу чемпионов мира 2022.

Хет-трик в этом поединке на свой счет записал звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Также он отметился ассистом на Энцо Фернандеса.

Товарищеский матч. 28 марта. Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина)

Аргентина – Кюрасао – 7:0

Голы: Месси, 20, 33, 37, Николас Гонсалес, 23, Энцо Фернандес, 35, Ди Мария, 78 (пен), Монтиэль, 87.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Монтиель (Аргентина).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Аргентина).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Аргентина).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Аргентина).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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14sergey1953
В рейтингу ФІФА, Кюрасао - 80 місце. Для фанатів Роналду, Люксембург - 95 місце, Ліхтенштейн - 188 - місце. Всього - 210 - команд.
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+1
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Эмори Блейн
А де хейтери Роналду зі своїми відрижками про голи Люксембургу і Ліхтенштейну? Кюрасао - це,звичайно,рівень
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0
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виталий жалыбин
у меня между школами посильней команды
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-2
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