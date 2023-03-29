В ночь на 29 марта состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Кюрасао. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу чемпионов мира 2022.

Хет-трик в этом поединке на свой счет записал звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Также он отметился ассистом на Энцо Фернандеса.

Товарищеский матч. 28 марта. Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина)

Аргентина – Кюрасао – 7:0

Голы: Месси, 20, 33, 37, Николас Гонсалес, 23, Энцо Фернандес, 35, Ди Мария, 78 (пен), Монтиэль, 87.