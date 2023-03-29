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  4. ЦЫГАНКОВ: «Я люблю забивать голы. Но главная цель – чтобы команда выиграла»
Испания
29 марта 2023, 23:23 | Обновлено 29 марта 2023, 23:39
181
0

ЦЫГАНКОВ: «Я люблю забивать голы. Но главная цель – чтобы команда выиграла»

Вингер «Жироны» рассказал о своей адаптации в испанском клубе

29 марта 2023, 23:23 | Обновлено 29 марта 2023, 23:39
181
0
ЦЫГАНКОВ: «Я люблю забивать голы. Но главная цель – чтобы команда выиграла»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков на пресс-конференции рассказал о своей адаптации в клубе:

«Опыт невероятный. Город очень красивый. Я и моя семья очень рады быть в Жироне. Я думаю, что моя адаптация проходит хорошо, потому что команда и тренерский штаб стараются помогать мне каждый день, и это облегчает процесс. И я им очень благодарен.

Три гола и три передачи? Я играю в линии атаки и, конечно, люблю забивать голы. Но моя главная цель – помочь команде выигрывать матчи. А это важнее, чем голы, которые я могу забить. Я ориентируюсь не на цифры, а на помощь. По логике вещей, если ты забиваешь голы, ты также помогаешь команде выигрывать матчи.

Дуэль против «Эспаньола»? Это важная игра, но нам нужно сосредоточиться на себе. Мы хорошо тренируемся и будем готовы показать хорошую игру. Испанская лига – это топ-лига. До сих пор я играл только в Украине, а это совсем другое. Здесь очень хороший уровень, очень хорошие команды и качественные игроки. Каждая игра уникальна, и мне очень нравится здесь играть.

Я просто стараюсь быть самим собой на поле и усердно работаю на тренировках. Я думаю: если ты так работаешь, ты так помогаешь команде. Мичел (главный тренер «Жироны») много рассказывает мне о том, чего он хочет на моей позиции в каждом матче. Потому что каждый соперник индивидуален, и мы всегда делаем разные вещи в зависимости от матча. Я точно знаю, что я должен делать в каждой игре.

Ситуация в Украине? Это катастрофа для всех. В Украине очень сложно играть. Там играют без болельщиков, на пустых стадионах. И в каждый момент ты в опасности, потому что не знаешь, что может произойти – прилетят ракеты или бомбы. Там очень тяжело».

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Источник L'Esportiu
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