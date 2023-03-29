Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА лишила Индонезию права провести ЧМ U-20 в 2023 году
Другие новости
29 марта 2023, 21:16 |
1811
6

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА лишила Индонезию права провести ЧМ U-20 в 2023 году

Азиатская страна не хотела допускать к соревнованию юношескую сборную Израиля

29 марта 2023, 21:16 |
1811
6
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА лишила Индонезию права провести ЧМ U-20 в 2023 году
fifa.com

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о лишении Индонезии права на проведение финальной части чемпионата мира по футболу среди игроков в возрасте до 20 лет.

Сегодня состоялась встреча между президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом Футбольной ассоциации Индонезии Эриком Тохиром, после которой и было принято такое решение.

Сообщается, что новая страна-хозяйка чемпионата мира U-20, который должен состояться в текущем году, будет названа в самое ближайшее время.

Ранее в СМИ сообщалось, что ФИФА может лишить Индонезию права на проведение юношеского чемпионата мира в нынешнем году, так как власти страны, в частности, губернатор Бали, отказались принимать на запланированной на 31 марта, а впоследствии отмененной жеребьевки турнира, делегацию из Израиля. С этим государством у Индонезии отсутствуют дипломатические отношения.

Также в прессе сообщалось, что на Индонезию могут быть наложены серьезные санкции со стороны ФИФА, вплоть до исключения из организации и лишения возможности играть в турнирах под ее юрисдикцией.

По теме:
Спортивный директор Тоттенхэма отстранен на 2,5 года
Украина – вечный чемпион? У ФИФА снова серьезные проблемы с ЧМ U-20
Любит хейтеров и похвастался деньгами. Инфантино оценил свое переизбрание
чемпионат мира по футболу U-20 ФИФА Индонезия Джанни Инфантино Эрик Тохир
Источник ФИФА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Футбол | 29 марта 2023, 12:06 31
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»

Украинский специалист – о слухах, что для него приоритетным вариантом является работа в «Аль-Айне»

Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Художественная гимнастика | 29 марта 2023, 10:40 0
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина

Неоценимая потеря в олимпийской семье

Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Футбол | 29.03.2023, 00:23
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Футбол | 29.03.2023, 19:00
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Зеленский про Бахмут: «Если россия его захватит, то будет давить дальше»
Война | 29.03.2023, 15:11
Зеленский про Бахмут: «Если россия его захватит, то будет давить дальше»
Зеленский про Бахмут: «Если россия его захватит, то будет давить дальше»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mykhailo Stepanov
ех, с кацапами б так швидко і зрозуміло...
Ответить
+3
Vytas Mesk
За Израиль готовы горой и все поменятъ, В Украине война и не одной поблажки, даже наоборот,  как только Европа сталкивается с кем-то посильнее и кто не прогибается то сразу отмазки.Это говорит Говорит что нашей стране нужно ядерное оружие, сильная армия и следовать своим путем, иначе запад так и будет тыкать туда сюда
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
palyvoda2006
Логічно правильне рішення!
Ответить
+2
GloryUkraine
Дивно, що ніхто не кричить, що це індонезіофобія.  Відібрали і відібрали. 
Ответить
+1
suforza1921
Скільки може ФІФА пихати ЧС по незрозумілих нефутбольних країнах з антидемократичними режимами і з відсутністю дотримання прав людини? парашостан, Катар, Індонезія... От тому й такі наслідки.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
28.03.2023, 15:15 14
Футбол
Томас Бах пояснил, почему МОК рекомендовал вернуть в игру спортсменов рф
Томас Бах пояснил, почему МОК рекомендовал вернуть в игру спортсменов рф
28.03.2023, 21:30 27
Другие виды
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
28.03.2023, 10:16 21
Футбол
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
28.03.2023, 17:45 6
Хоккей
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
28.03.2023, 17:44 37
Другие виды
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
29.03.2023, 05:20 1
Бокс
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
29.03.2023, 15:40 28
Футбол
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
28.03.2023, 20:05 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности