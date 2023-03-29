ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА лишила Индонезию права провести ЧМ U-20 в 2023 году

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о лишении Индонезии права на проведение финальной части чемпионата мира по футболу среди игроков в возрасте до 20 лет.

Сегодня состоялась встреча между президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом Футбольной ассоциации Индонезии Эриком Тохиром, после которой и было принято такое решение.

Сообщается, что новая страна-хозяйка чемпионата мира U-20, который должен состояться в текущем году, будет названа в самое ближайшее время.

Ранее в СМИ сообщалось, что ФИФА может лишить Индонезию права на проведение юношеского чемпионата мира в нынешнем году, так как власти страны, в частности, губернатор Бали, отказались принимать на запланированной на 31 марта, а впоследствии отмененной жеребьевки турнира, делегацию из Израиля. С этим государством у Индонезии отсутствуют дипломатические отношения.

Также в прессе сообщалось, что на Индонезию могут быть наложены серьезные санкции со стороны ФИФА, вплоть до исключения из организации и лишения возможности играть в турнирах под ее юрисдикцией.