Луис ЭНРИКЕ: «В профессиональном футболе ты не можешь нравиться всем»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал первое интервью после ухода из команды по завершению ее выступлений на чемпионате мира 2022 года. Испанцы в Катаре, напомним, завершили борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв команде Марокко в серии пенальти.

«С тех пор, как закончился чемпионат мира, я не читал ни испанской прессы, ни смотрел что-нибудь испанское в интернете, только англоязычную прессу и больше ничего.

Когда ты погружаешься в профессиональный футбол, ты не можешь нравиться всем. Когда ты тренер, ты контролируешь информации гораздо больше, чем журналист или болельщик. Ты должен принимать решения и делать результаты. В зависимости от результатов ты будешь иметь ту или иную сделку, справедливую или несправедливую. Я знаю, что я должен делать и что я хочу делать.

У меня были предложения от сборной, но не от команд. Я не исключаю этого. Я должен принять очень и очень сильную команду. Несколько команд ищут тренера. Я не думаю, что мой профиль тренера для такой команды, как сборная Бразилии. В эту команду нужен другой профиль тренера, чем мой. Никто из Бразилии не связывался со мной. Я хотел бы тренировать команду, которая может выигрывать титулы и трофеи. Может быть, через пять или десять лет я буду тренировать «Спортинг» Хихон. Но тренировать его будет очень сложно», - признался Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике ждет предложения от лондонского «Челси».