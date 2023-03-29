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Испания
29 марта 2023, 17:18 | Обновлено 29 марта 2023, 17:33
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Луис ЭНРИКЕ: «В профессиональном футболе ты не можешь нравиться всем»

Экс-наставник сборной Испании прервал обет молчания

29 марта 2023, 17:18 | Обновлено 29 марта 2023, 17:33
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Луис ЭНРИКЕ: «В профессиональном футболе ты не можешь нравиться всем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал первое интервью после ухода из команды по завершению ее выступлений на чемпионате мира 2022 года. Испанцы в Катаре, напомним, завершили борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв команде Марокко в серии пенальти.

«С тех пор, как закончился чемпионат мира, я не читал ни испанской прессы, ни смотрел что-нибудь испанское в интернете, только англоязычную прессу и больше ничего.

Когда ты погружаешься в профессиональный футбол, ты не можешь нравиться всем. Когда ты тренер, ты контролируешь информации гораздо больше, чем журналист или болельщик. Ты должен принимать решения и делать результаты. В зависимости от результатов ты будешь иметь ту или иную сделку, справедливую или несправедливую. Я знаю, что я должен делать и что я хочу делать.

У меня были предложения от сборной, но не от команд. Я не исключаю этого. Я должен принять очень и очень сильную команду. Несколько команд ищут тренера. Я не думаю, что мой профиль тренера для такой команды, как сборная Бразилии. В эту команду нужен другой профиль тренера, чем мой. Никто из Бразилии не связывался со мной. Я хотел бы тренировать команду, которая может выигрывать титулы и трофеи. Может быть, через пять или десять лет я буду тренировать «Спортинг» Хихон. Но тренировать его будет очень сложно», - признался Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике ждет предложения от лондонского «Челси».

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Луис Энрике
Источник Marca
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