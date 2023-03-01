Ждет предложения Челси. Луис Энрике отказал сборной Бразилии

Известный испанский тренер Луис Энрике отклонил предложение Федерации футбола Бразилии возглавить «пентакампеонов». Об этом сообщаю испанские СМИ.

Такое решение Энрике связано с тем, что он ждет предложения от «Челси», который также проявляет к нему интерес.

Сейчас «Челси» возглавляет Грэм Поттер, но из-за провальных результатов команды его будущее под вопросом. 52-летний Энрике остается без работы с конца прошлого года, когда он покинул сборную Испании.