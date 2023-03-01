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Англия
01 марта 2023, 18:35 | Обновлено 01 марта 2023, 18:36
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0

Ждет предложения Челси. Луис Энрике отказал сборной Бразилии

Испанский тренер остается без работы

01 марта 2023, 18:35 | Обновлено 01 марта 2023, 18:36
501
0
Ждет предложения Челси. Луис Энрике отказал сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Известный испанский тренер Луис Энрике отклонил предложение Федерации футбола Бразилии возглавить «пентакампеонов». Об этом сообщаю испанские СМИ.

Такое решение Энрике связано с тем, что он ждет предложения от «Челси», который также проявляет к нему интерес.

Сейчас «Челси» возглавляет Грэм Поттер, но из-за провальных результатов команды его будущее под вопросом. 52-летний Энрике остается без работы с конца прошлого года, когда он покинул сборную Испании.

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Луис Энрике Челси сборная Бразилии по футболу
Источник Sport.es
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