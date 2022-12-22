Замена Тите. Экс-тренер Барселоны может возглавить сборную Бразилии
Луис Энрике является главным кандидатом на пост главного тренера бразильцев
Экс-наставника каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить национальную команду Бразилии.
Сообщается, что испанский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера бразильцев.
После вылета в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Луис Энрике покинул пост наставника сборной Испании.
У бразильцев сейчас ищут замену Тите, который также покинул свой пост главного тренера после неудачного результата сборной Бразилии в матчей 1/4 финала мундиаля против Хорватии.
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