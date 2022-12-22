Замена Тите. Экс-тренер Барселоны может возглавить сборную Бразилии

Экс-наставника каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить национальную команду Бразилии.

Сообщается, что испанский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера бразильцев.

После вылета в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Луис Энрике покинул пост наставника сборной Испании.

У бразильцев сейчас ищут замену Тите, который также покинул свой пост главного тренера после неудачного результата сборной Бразилии в матчей 1/4 финала мундиаля против Хорватии.