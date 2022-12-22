Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Замена Тите. Экс-тренер Барселоны может возглавить сборную Бразилии
Чемпионат мира
22 декабря 2022, 19:29 |
735
0

Замена Тите. Экс-тренер Барселоны может возглавить сборную Бразилии

Луис Энрике является главным кандидатом на пост главного тренера бразильцев

22 декабря 2022, 19:29 |
735
0
Замена Тите. Экс-тренер Барселоны может возглавить сборную Бразилии
Instagram. Луис Энрике

Экс-наставника каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить национальную команду Бразилии.

Сообщается, что испанский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера бразильцев.

После вылета в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Луис Энрике покинул пост наставника сборной Испании.

У бразильцев сейчас ищут замену Тите, который также покинул свой пост главного тренера после неудачного результата сборной Бразилии в матчей 1/4 финала мундиаля против Хорватии.

По теме:
Андрес ИНЬЕСТА: «Для меня Месси лучший независимо от победы на ЧМ»
ФОТО. Неймар и Маркиньос вернулись к тренировкам с ПСЖ
Воут ВЕГХОРСТ: «Теперь Месси знает мое имя»
назначение тренера Луис Энрике сборная Испании по футболу сборная Бразилии по футболу Тите ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Globoesporte
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иран начал угрожать Зеленскому после его визита в США
Война | 22 декабря 2022, 17:29 6
Иран начал угрожать Зеленскому после его визита в США
Иран начал угрожать Зеленскому после его визита в США

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани раскритиковал заявления Зеленского

Выход из зоны комфорта. Почему Ротань возглавил Александрию
Футбол | 22 декабря 2022, 18:49 3
Выход из зоны комфорта. Почему Ротань возглавил Александрию
Выход из зоны комфорта. Почему Ротань возглавил Александрию

Блогер Sport.ua – о назначении Руслана Ротаня главным тренером «Александрии»

Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
Футбол | 21.12.2022, 21:33
Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Футбол | 22.12.2022, 08:57
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Другие виды | 21.12.2022, 20:29
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
21.12.2022, 16:33 2
Другие виды
Света в столице не ждать. Киев оказался в очень тяжелой ситуации
Света в столице не ждать. Киев оказался в очень тяжелой ситуации
22.12.2022, 10:11 1
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.12.2022, 01:19
Биатлон
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
22.12.2022, 01:23 5
Война
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
21.12.2022, 01:49 6
Футбол
Итальянский клуб просит ФИФА наказать Шахтер
Итальянский клуб просит ФИФА наказать Шахтер
21.12.2022, 12:34 7
Футбол
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
20.12.2022, 16:30 3
Футбол
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
22.12.2022, 11:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности