ВИДЕО. Конфликт Месси и Вегхорста на ЧМ-2022. Что произошло и кто начал?
В сети появились кадры, где видно поведение двух игроков до интервью Лео
Чемпионат мира 2022 в Катаре запомнился не только яркими поединками, крутым финалом и победой Аргентины, но и одним из самых драматичных моментов прошлого года.
9 декабря 2022 года состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины. Матч оказался очень нервным и эмоциональным. Нидерланды в конце основного времени отыграли два мяча благодаря дублю Ваута Вегхорста. Но в итоге сборная Аргентины в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3).
После матча лидер аргентинской сборной Лионель Месси прямо во время интервью неожиданно начал оскорблять Вегхорста, стоявшего недалеко. Месси несколько раз повторил на испанском языке слова «Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo», что означает: «Что ты смотришь, дурак? Иди отсюда, дурак».
Как сообщалось ранее, Вегхорст ждал Месси, чтобы обменяться футболками. А «десятка» аргентинцев отказался, потому что думал, что соперник хочет его в чем-то упрекнуть.
Однако меняться футболками Вегхорст вряд ли хотел. В сети появилось видео, как Вегхорст просто попытался пожать Месси руку в подтрибунном помещении, однако Лео не стал этого делать и прошел мимо. Вскоре Ваут начал жаловаться игрокам Аргентины на поступок их капитана и лидера, и только затем просто уставился на Месси, который уже давал интервью, во время которого и начал оскорблять Вегхорста.
Salieron escenas inéditas del episodio del "Qué mirás bobo" a Weghorst, que por primera vez se lo ve detrás de la entrevista de Gastón Edul a Messi.— Julián Alvez (@alvezjulian_) March 25, 2023
(FIFA+) pic.twitter.com/dgpYAFZI7H
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