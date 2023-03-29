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  4. Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Чемпионат Европы
29 марта 2023, 12:06 | Обновлено 29 марта 2023, 12:08
4825
12

Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»

Украинский специалист – о слухах, что для него приоритетным вариантом является работа в «Аль-Айне»

29 марта 2023, 12:06 | Обновлено 29 марта 2023, 12:08
4825
12
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Twitter. Сергей Ребров

Украинский наставник футбольного клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что для него приоритетом является продолжение контракта с эмиратской командой, а не работа на посту главного тренера сборной Украины:

«В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы думаете, что я должен все это комментировать? Я озвучил свою позицию по работе в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация у этого инсайда, вы спросите у него».

Отметим, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротаь, однако по имеющейся информации, после завершения контракта Сергея Реброва с «Аль-Айном» именно Ребров возглавит национальную команду Украины. Также Ребров заявлял, что он с удовольствием будет работать в сборной.

Тем не менее, вчера, 28 марта, в Telegram-канале «Динамо Київ Inside» появилась информация, что Ротань останется и дальше наставником сборной Украины и одна из причин – желание Реброва продолжить сотрудничество с «Аль-Айном».

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Сергей Ребров назначение тренера сборная Украины по футболу Руслан Ротань Аль-Айн Евро-2024 отставка
Источник Украинский футбол
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Комментарии 12
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karimj
Мені цікаво, чи Ребров попередив керівництво клубу, що більше з ними не буде продовжувати співпрацю?
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+3
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CheMP
просто Ротаню нужно дать время! и всё будет...отлично! 
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+2
⬆️
Та неееее. Должен каждому троллю в Телеге подробные пояснения сделать.
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+2
Andrey_1992
хух, я все таки думаю, що справедливість візьме гору і Ребров стане тренером України в червні
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+1
Serhii Babak
чого всі на нього надіються,? бо він був чемпіоном з динамо на спаді шахтаря? чи був чемпіоном в угорщині де майже не було конкуренції,? я не розділяю боготворіння реброва і його як єдиного хто зможе збірну кудись вивести
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0
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Dora
Так званий "інсайдер" Циганик.... Все зрозуміло... Ееее, беее, мееее
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0
0665826283
Після розвала сересера, суркіси (гниди ) зробили з  динамо смердюче болото!  І воно продовжує гнити і смердіти.
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-2
India Life
Просто Серёжа подстраховывается на случай своей незапланированной отставки
Ответить
-2
jugulator
Ребров, где бывшая жена, которую ты спрятал, после того, как она убила человека?
Ответить
-5
Tka4enko_855
Сірожа патріот на відстані.
Ответить
-9
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