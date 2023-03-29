Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»

Украинский наставник футбольного клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что для него приоритетом является продолжение контракта с эмиратской командой, а не работа на посту главного тренера сборной Украины:

«В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы думаете, что я должен все это комментировать? Я озвучил свою позицию по работе в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация у этого инсайда, вы спросите у него».

Отметим, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротаь, однако по имеющейся информации, после завершения контракта Сергея Реброва с «Аль-Айном» именно Ребров возглавит национальную команду Украины. Также Ребров заявлял, что он с удовольствием будет работать в сборной.

Тем не менее, вчера, 28 марта, в Telegram-канале «Динамо Київ Inside» появилась информация, что Ротань останется и дальше наставником сборной Украины и одна из причин – желание Реброва продолжить сотрудничество с «Аль-Айном».