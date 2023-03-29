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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Украинцы сыграли так, как позволили им англичане»
Чемпионат Европы
29 марта 2023, 10:16 |
98
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Украинцы сыграли так, как позволили им англичане»

Специалист – о поражении команды Руслана Ротаня на «Уэмбли»

29 марта 2023, 10:16 |
98
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Украинцы сыграли так, как позволили им англичане»
УАФ

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

– Я не буду оригиналом и потому скажу, что украинцы сыграли так, как позволили им хозяева. Единственное, за что нельзя упрекнуть гостей, так это за отсутствие усердия. Однако этого оказалось явно мало, чтобы рассчитывать на положительный результат на «Уэмбли». Пользуясь случаем, отмечу ту невероятную атмосферу во время поединка, в конце концов этого следовало ожидать, ведь Англия – надежный союзник Украины в битве с российским агрессором.

– Кстати, на ваш взгляд, назначение на этот поединок исполняющим обязанности главного тренера Руслана Ротаня было правильным?
– Думаю, что да. Прежде всего многие игроки его хорошо знали еще по совместным выступлениям за главную команду страны. Во-вторых, своей плодотворной работой с молодежной сборной Ротань подтвердил свою профессиональность и потенциал. В-третьих, было предчувствие, что его назначение послужит дополнительным стимулом для наших футболистов, которые захотят сыграть на максимуме и поддержать таким образом молодого вождя. В конце концов и особого риска не было: Англия считалась фаворитом и поэтому важно было просто эффективно воспользоваться мартовским окном в международном календаре. Тем более, что сборная Украины вообще давно не собиралась и появилась прекрасная возможность выяснить, чего стоят ветераны, на кого можно серьезно рассчитывать из новичков.

– Стартовый состав нашей сборной был ожидаемым?
– Конечно, досадно, что из-за травм не смогли помочь Андрей Ярмоленко и Илья Забарный. Их отсутствие чувствовалось. Что касается ответа на ваш вопрос, то я надеялся увидеть с первых минут Виктора Цыганкова, который сейчас феерит в испанской Ла Лиге. Но Ротань решил по-другому.

– Несмотря на игровое преимущество англичанам не удалось забить быстрый гол, более того, гости были близки к тому, чтобы сохранить свои владения неприкосновенными до перерыва...
– Получив несколько дней назад очень важную победу над главным конкурентом – Италией в первом из спаренных матчей, англичане в матче с Украиной решили не форсировать событий. Чувствовалось, что их преимущество в классе рано или поздно, но позволит им склонить чашу весов на свою сторону. Хотя, конечно, досадно, что наши ребята не дотерпели в первом тайме, потому что отличившись дважды перед перерывом, хозяева практически сняли с повестки дня вопрос о победителе.

– Благодаря каким факторам украинцы могли усложнить жизнь британцам?
– Прежде всего, когда быстро переходили от обороны в атаку с помощью коротких и средних передач. Однако нашей полузащите явно не хватало сыгранности, мобильности и хозяева благодаря компактным действиям, четкому отбору, интенсивности уверенно диктовали условия.

– Кто из украинцев явно выпадал из ансамбля?
– Знаете, мне бы не хотелось кого-то критиковать... Напротив, ребят нужно поддержать, все же, не забывайте, что они противостояли одной из сильнейших сборных мира.

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Источник zbirna.com
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