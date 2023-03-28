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  4. Леонид БУРЯК – о работе Ротаня в трех командах: «Это ненормально»
Чемпионат Европы
28 марта 2023, 12:39 |
514
1

Леонид БУРЯК – о работе Ротаня в трех командах: «Это ненормально»

Специалист раскритиковал решение УАФ

28 марта 2023, 12:39 |
514
1
Леонид БУРЯК – о работе Ротаня в трех командах: «Это ненормально»
dynamo.kiev.ua. Леонид Буряк

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился мнением о работе Руслана Ротаня в «Александрии», а также молодежной и национальной сборных Украины.

— Как вы отнеслись к тому, что Руслан Ротань теперь тренирует одновременно три команды, одна из которых — национальная сборная Украины? Это нормально?
— Это, конечно ненормально. Даже с учетом того, что Ротань — действительно очень талантливый, я не знаю, чем руководствовалась УАФ, принимая решение о том, чтобы один человек тренировал три команды одновременно. Такой итог — это просто результат стратегического планирования УАФ.

Я помню, как приглашал Ротаня в «Динамо». Именно настоял на том, что он должен быть в команде. Ротань был прекрасным футболистом. И я желаю ему только всего самого лучшего в его теперь уже тренерской карьере. Но хватит ли у него знаний и опыта, чтобы возглавлять одновременно три команды? По всей вероятности, его назначение в национальную сборную Украины — это, так сказать, решение военного времени.

И при этом мы до сих пор не знаем, кого мы ждем на посту главного тренера сборной Украины. Ребров? Говорили-говорили, а теперь всё чаще звучит, что он просто подпишет летом новый контракт с «Аль-Айном».

Через призму ситуации с национальной командой можно говорить о всём украинском футболе. Что происходит в молодежной сборной, в юношеских? В какой футбол они играют? Они играют так, что ворота для них — просто лишний атрибут. Нашим командам ворота не нужны. Потому юношеская сборная и проигрывает Люксембургу. Ну а матч национальной команды с Англией — это, по сути, отголоски нашего чемпионата.

А ведь раньше наши молодежные и юношеские команды всегда были победителями — со времен Союза. Да, уже на взрослом уровне появлялись проблемы, но на юношеском уровне успехи были постоянно. А сейчас всё наоборот: ни у кого не можем выиграть.

Но чтобы не завершать разговор на минорной ноте, я хотел бы поблагодарить всех руководителей клубов, которые несмотря на совершенно экстремальную ситуацию, продолжают делать всё для того, чтобы футбол в нашей стране продолжал существовать. Сейчас — это самое главное. И это было самым главным год назад: если бы мы не начали чемпионат, то просто полностью потеряли бы украинский футбол. Никого бы не осталось ни в одной из возрастных категорий. И надо ценить то, что сейчас мы говорим о том, что после завершения войны нам придется восстанавливать не только города, а и футбол. Потому что если бы мы не начали нынешний сезон, то сейчас мы бы говорили о том, что наш футбол полностью потерян и нам предстоит его не восстанавливать, а создавать с абсолютного нуля.

И нам ничего пока не остается, кроме как верить, ждать и, конечно же, терпеть. А не опускаться до того, чтобы поливать грязью свои же команды, свой же футбол. Причем, сидя на диване.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Alex Tymchenko
За какие заслуги все время дифирамбы о его талантах? Сборные проиграли, клуб не ахти как играет и набирает очки, а разговоров будто он по 4:О где то когда то какие то гранды регулярно обыгрывал.
Матч сбу наверное 1 из худших в истории против англ
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